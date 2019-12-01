Bloqueos de transportistas y campesinos en Ciudad Juárez provocan pérdidas millonarias

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Noviembre de 2025 a las 08:04:56

Ciudad Juárez, Chihuahua, a 27 de noviembre 2025.- Los bloqueos carreteros realizados por transportistas y agricultores en Ciudad Juárez, Chihuahua han provocado pérdidas millonarias, según estimaciones de empresarios locales.

Además, la ciudadanía reporta desabasto de combustible, lo que ha generado temor tras el cierre del cruce internacional de carga.

Algunos comerciantes del ector industrial estiman que más de 900 millones de dólares en mercancías permanecen varadas en territorio mexicano ante la imposibilidad de cruzar hacia Estados Unidos por el Puente Internacional Córdova–Américas y otros accesos fronterizos bloqueados.

Thor Salayandía, representante del Bloque Empresarial Fronterizo, señaló que los bloqueos son una consecuencia de años de abandono al campo y falta de política pública que garantice condiciones de producción justas.

“Desde el bloque empresarial, vemos que ya se habían tardado. Cada vez producir en el campo es más difícil: hay inseguridad, altos costos y cero apoyos. No sabemos cómo le hacen los agricultores para sobrevivir”, afirmó el líder empresarial.

De igual forma, mencionó que la maquiladora tendrá que bajar producción si no pueden cruzar sus mercancías, por lo que lanzó un llamado al gobierno federal para que atienda el tema de raíz.