Bloqueos de transportistas y campesinos en Ciudad Juárez provocan pérdidas millonarias

Bloqueos de transportistas y campesinos en Ciudad Juárez provocan pérdidas millonarias
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Noviembre de 2025 a las 08:04:56
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad Juárez, Chihuahua, a 27 de noviembre 2025.- Los bloqueos carreteros realizados por transportistas y agricultores en Ciudad Juárez, Chihuahua han provocado pérdidas millonarias, según estimaciones de empresarios locales.

Además, la ciudadanía reporta desabasto de combustible, lo que ha generado temor tras el cierre del cruce internacional de carga.

Algunos comerciantes del ector industrial estiman que más de 900 millones de dólares en mercancías permanecen varadas en territorio mexicano ante la imposibilidad de cruzar hacia Estados Unidos por el Puente Internacional Córdova–Américas y otros accesos fronterizos bloqueados.

Thor Salayandía, representante del Bloque Empresarial Fronterizo, señaló que los bloqueos son una consecuencia de años de abandono al campo y falta de política pública que garantice condiciones de producción justas.

“Desde el bloque empresarial, vemos que ya se habían tardado. Cada vez producir en el campo es más difícil: hay inseguridad, altos costos y cero apoyos. No sabemos cómo le hacen los agricultores para sobrevivir”, afirmó el líder empresarial.

De igual forma, mencionó que la maquiladora tendrá que bajar producción si no pueden cruzar sus mercancías, por lo que lanzó un llamado al gobierno federal para que atienda el tema de raíz.

Noventa Grados
Más información de la categoria
En Tarímbaro, Michoacán aseguran 3 armas y estupefacientes; hubo enfrentamiento
Fatal choque deja 9 jornaleros muertos en la León-Salamanca
"Operación Frontera Norte" ha dejado más de 9 mil detenidos en México
Accidente cobra la vida de una joven y deja al menos 20 estudiantes lesionados del Telebachillerato de Veracruz
Más información de la categoria
Copa Mundial de Futbol 2026: Querétaro será sede de una Selección Nacional
PAN abre la puerta a Grecia Quiroz para competir por la gubernatura de Michoacán en 2027
"Operación Frontera Norte" ha dejado más de 9 mil detenidos en México
Se incendia iglesia de la Sagrada Familia en la colonia Felicitas del Río, en Morelia
Comentarios