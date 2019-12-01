Beneficia ISSSTE en doceava entrega de préstamos personales a más de 14 mil derechohabientes

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Marzo de 2026 a las 14:52:45

Ciudad de México, a 26 de marzo de 2026.- El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), encabezado por el director general Martí Batres Guadarrama, informa que en la doceava entrega del Programa Anual de Préstamos Personales 2026, se asignaron 14 mil 930 créditos, para todos aquellos que cumplieron los requisitos.

Además, compartió que la distribución por tipo de préstamo personal fue la siguiente: 5 mil 695 préstamos ordinarios, 654 exclusivos para pensionados, 5 mil 900 especiales, y 2 mil 681 conmemorativos.

Para iniciar la inscripción, las y los interesados en solicitar un préstamo deberán ingresar al portal https://asissste.issste.gob.mx/, seleccionar la pestaña “Económicas” y darle clic a la opción “Registro para asignación”.

Es importante aclarar que todos los trámites que realiza el ISSSTE son totalmente gratuitos y sin intermediarios, por lo que todos los procedimientos son de manera personal.

El ISSSTE, encabezado por Martí Batres, contribuye al bienestar financiero de las personas trabajadoras, pensionadas y jubiladas, a través del otorgamiento de estos préstamos.