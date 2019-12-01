Banxico recorta pronóstico de crecimiento en México para 2025

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Noviembre de 2025 a las 09:18:33

Ciudad de México, a 27 de noviembre 2025.- El Banco de México (Banxico) redujo su previsión de crecimiento de la economía mexicana hasta un 0.3 por ciento para 2025, desde un 0.6% anterior.

Además, para 2026, la institución bancaria mantuvo en 1.1 por ciento su pronóstico para la República Mexicana en medio de la incertidumbre global por la guerra comercial impulsada por el presidente estadounidense, Donald Trump.

De acuerdo con el ‘Informe Trimestral Julio-Septiembre 2025’, el ajuste ocurre debido a la contracción de la actividad económica en el tercer trimestre del año, la cual mostró una debilidad de la economía mexicana mayor “a la previamente anticipada”.

“Ante este resultado tomamos la expectativa puntual de expansión del PIB para 2025 en su conjunto de 0.6 % reportado en el informe previo a 0.3 % en el informe actual”, detalló en la presentación del documento la gobernadora de Banxico, Victoria Rodríguez Ceja.

Asimismo, precisó que, con este ajuste la Junta de Gobierno del Banxico mantiene para 2026 el crecimiento de México “en un rango de entre 0.4 por ciento y 1.8 % y una estimación puntual de 1.1 por ciento”.

Por otra parte, el banco central advirtió que el balance de riesgos para el crecimiento se mantiene sesgado a la baja y entre los principales factores negativos identificó “una posible intensificación del ambiente de incertidumbre, particularmente en torno a la política comercial de Estados Unidos y la próxima revisión del tratado comercial regional”.