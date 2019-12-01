Banxico recorta en 25 puntos la tasa de interés; es la sétima rebaja en el año

Banxico recorta en 25 puntos la tasa de interés; es la sétima rebaja en el año
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Noviembre de 2025 a las 10:17:11
Ciudad de México, a 7 de noviembre 2025.- El Banco de México (Banxico) rebajó en 25 puntos base la tasa de interés, por lo que quedó en 7.25 por ciento, tras el que fue el undécimo recorte consecutivo.

En ese sentido, la entidad bancaria explicó que se tomó la decisión ante la debilidad que ha mostrado la actividad económica, la inflación controlada y los posibles impactos de cambios en políticas comerciales a nivel global.

Cabe mencionar que esta es la tercera reducción de esa magnitud en el 2025, que siguieron a cuatro recortes consecutivos de 50 puntos base, lo que mantiene la desaceleración en el ritmo de bajas de la tasa de interés, aunque sin salirse de la expectativa del mercado.

La Junta de Gobierno juzgó apropiado continuar con el ciclo de disminuciones de la tasa de referencia. Ello en congruencia con la valoración del actual panorama inflacionario”, señaló el banco central en su séptima decisión de política monetaria en el 2025.

Banxico anticipó que hacia adelante “valorará recortar la tasa de referencia” y, para ello, “tomará en cuenta los efectos de todos los determinantes de la inflación”.

