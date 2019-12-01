Banxico eleva pronóstico de crecimiento para la economía mexicana en 2026

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Febrero de 2026 a las 12:55:30

Ciudad de México, a 27 de febrero 2026.- El Banco de México (Banxico), elevó hasta un 1.6 por ciento, su pronóstico de crecimiento para la economía nacional, cuando previamente tenía vaticinado un aumento del 1.1%.

De acuerdo con el Informe Trimestral Octubre-Diciembre 2025, el ajuste ocurre debido a que en el cuarto trimestre del año “la actividad económica registró una expansión mayor a la anticipada.

“Este desempeño ocasionó que para 2025 en su conjunto el crecimiento del PIB se ubicara en 0.6 por ciento, tasa mayor a la estimación puntual de 0.3 % publicada en el informe previo”, se detalló en el análisis.

No obstante, el banco central advirtió sobre varios riesgos para el crecimiento, entre ellos que se intensifique el ambiente de incertidumbre relacionada con las políticas que pudieran implementarse en Estados Unidos, particularmente con la revisión del T-MEC, los conflictos geopolíticos en distintas regiones del mundo.

Igualmente, que el crecimiento de Estados Unidos sea menor a lo esperado y que la reconfiguración de cadenas de proveeduría nacionales ante los mayores aranceles a ciertas importaciones provenientes de países con los que México no tiene tratados comerciales afecte la actividad económica de algunos sectores.