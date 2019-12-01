Banxico descarta "contagio" en sector financiero por casos de lavado de dinero

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Agosto de 2025 a las 10:20:28

Ciudad de México, a 30 de agosto 2025.- El Banco de México (Banxico) descartó un posible contagio de las entidades financieras del país, luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos realizó señalamientos contra bancos y una casa de bolsa por presunto lavado de dinero.

“No esperábamos ni ocurrió ningún contagio o riesgo sistémico por este hecho (…) Hay un sistema financiero sólido, bien regulado, bien capitalizado y ha mostrado su resiliencia en estas circunstancias”, sostuvo en conferencia de prensa la gobernadora de la entidad bancaria, Victoria Rodríguez Ceja.

Por su parte, la subgobernadora, Galia Borja, aseguró que “México cuenta con una regulación muy robusta” y destacó que, si bien siempre se mantiene una vigilancia estricta en el sector financiero, a partir de los señalamientos del Tesoro, los bancos “están siendo sumamente cuidadosos con el cumplimiento de toda esta regulación” y los procesos de conocimiento del cliente y prevención de lavado de dinero.

Mientras tanto, el subgobernador, Gabriel Cuadra coincidió en que “México tiene un marco regulatorio robusto y un sistema financiero resiliente, bien capitalizado, con niveles adecuados de liquidez”.

Además, Omar Mejía, también integrante de la Junta de Gobierno del banco central mexicano, añadió que la coordinación entre autoridades fue clave para evitar mayores afectaciones.

Banxico señaló que las medidas adoptadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, como la intervención temporal de las entidades señaladas y la venta de sus negocios fiduciarios, tuvieron como objetivo proteger a clientes y trabajadores.