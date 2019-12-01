Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Noviembre de 2026 a las 08:58:55

Berna, Suiza, a 25 de noviembre 2026.- El banco suizo UBS pronosticó que la economía mexicana crecerá un 2.2 por ciento en 2027.

No obstante, según su estimación, el desarrollo del Producto Interno Bruto (PIB), dependerá de la certidumbre comercial, la inversión privada y la estabilidad de sus finanzas públicas.

Además, detalló que su estimación tiene como base las exportaciones, la recuperación de la inversión y la estabilidad del consumo de los hogares.

Igualmente, la institución bancaria suiza destacó el mayor dinamismo de la actividad económica, la moderación gradual de la inflación y las oportunidades derivadas de la integración de México en las cadenas manufactureras de Norteamérica.

No obstante, advirtió que la ventaja comercial de la República Mexicana no puede compensar indefinidamente sus limitaciones internas.