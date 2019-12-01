Aumenta el desempleo en México en el mes de julio

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Agosto de 2025 a las 08:24:58

Ciudad de México, a 28 de agosto 2025.- La tasa de Desempleo en México aumentó al 2.8 por ciento de la población económicamente activa (PEA), el pasado mes de julio, según informó Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Cabe señalar que, el organismo autónomo precisó que el dato es menor al índice del 2.9 por ciento del mismo mes de 2024, aunque mayor al de 2.7 por ciento de junio del presente año.

En su informe, el Instituto mencionó que la población desocupada fue de 1.7 millones de personas y la tasa de desocupación (TD), de 2.7 por ciento de la PEA.

Respecto a julio de 2024, la población desocupada decreció en 85 mil personas y la TD fue menor en 0.2 puntos porcentuales, detalló el Inegi.

Además, indicó que la PEA del séptimo mes del año llegó a 62.5 millones de personas de 15 años y más, lo que representó una tasa de participación de 60.2 por ciento y una población activa superior en 390 mil personas a la de julio de 2024.

No obstante, del total mencionado, 60.8 millones de personas estuvieron ocupadas durante julio, 475 mil más que en el mismo mes de un año antes.