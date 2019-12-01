Aumenta 20% exportación de aguacate michoacano a EEUU por fin de semana del Super Bowl

Aumenta 20% exportación de aguacate michoacano a EEUU por fin de semana del Super Bowl
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Febrero de 2026 a las 12:58:33
Morelia, Michoacán, a 6 de febrero 2026.- La exportación de aguacate michoacano a Estados Unidos con motivo del fin de semana del Super Bowl, aumentó en un 20 por ciento, de acuerdo con Salvador Bustos, director comercial de Boka Foods, empacadora y exportadora del fruto.

Según sus datos, durante diciembre de 2025 y enero de 2026, se enviaron más de 130 mil toneladas de aguacate a la Unión Americana, exclusivamente para el consumo en la semana del evento deportivo más visto en aquel país.

“Cada año se van rompiendo récords con el aguacate michoacano en el Super Bowl, este año hubo un incremento hasta 130 mil toneladas, un 20 por ciento más que el año pasado, además de calibres, calidad, el aguacate michoacano siempre es el mejor del mundo y cada año es el protagonista del Super Bowl”, dijo el empresario.

No obstante, Busto comentó que aunque las reglas del gobierno estadounidense para la exportación del aguacate son estrictas, la compañía cumple todos los requerimientos para que la fruta pueda ser exportada de forma oportuna para el evento deportivo.

“Es retador, siempre hay temas que hay que darle solución, pero el hecho de que hay más toneladas que el año pasado implica que hay bastantes condiciones favorables para seguir exportando de la misma manera y cada vez mejor, porque se va incrementando la cantidad”, comentó.

Por otra parte, indicó que se ve optimista para el mercado del aguacate michoacano, a pesar de que el estado de Jalisco exporta también.

Igualmente comentó que, ‘los retos’ son muchos en materia de seguridad, reformas laborales, fiscales y demás controles gubernamentales.

