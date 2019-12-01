Asigna ISSSTE más de 30 mil préstamos personales en el vigésimo segundo sorteo del año

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Septiembre de 2025 a las 15:29:40

Ciudad de México, a 8 de septiembre de 2025.- El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), encabezado por el director general Martí Batres Guadarrama, informa que en el vigésimo segundo sorteo convencional del Programa Anual de Préstamos Personales 2025 se asignaron 30 mil 216 créditos, es decir, salieron todos aquellos que cumplieron los requisitos.

La distribución por tipo de préstamo personal fue de 11 mil 667 préstamos ordinarios; mil 117 préstamos exclusivos para pensionados; 12 mil 757 préstamos especiales; y 4 mil 675 préstamos conmemorativos.

El próximo sorteo será el 18 de septiembre y los resultados podrán ser consultados el mismo día a partir de las 21:00 horas. Podrán participar todos aquellos registrados hasta el día 17 de septiembre.

Para iniciar la inscripción, las y los participantes deberán ingresar al portal https://asissste.issste.gob.mx/, seleccionar la pestaña “Económicas” y darle clic a la opción “Registro al sorteo electrónico”.

Es importante destacar que todos los trámites que realiza el ISSSTE son totalmente gratuitos y sin intermediarios, por lo que los procedimientos son de manera personal.