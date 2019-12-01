Anuncia Bedolla: aumento del 10% al salario de la Guardia Civil

Autor: Redacción / Luis Manuel Guevara | Fecha: 21 de Diciembre de 2025 a las 11:01:52

Morelia, Michoacán, a 21 de diciembre del 2025.- El próximo año la Guardia Civil tendrá un aumento directo al salario del 10 por ciento, anunció el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla; recalcó que el año anterior fue del cinco por ciento, además de que, aseguró, en 2027 habrá otro aumento más.

En el marco del anunció desde la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), el mandatario estatal señaló que este aumento se debe a las labores que emprenden diariamente los elementos de la institución, pues patrullan, investigan, cumplimentan órdenes de aprehensión, colaboran con policías municipales y federales, mencionó.

Recalcó que en torno a la seguridad pública hay múltiples opiniones, pero es el tema de temas, por ello, el objetivo de su gobierno es de darle seguridad a Michoacán, por ello se crearon acciones como el Fortapaz, que buscaba equipar a las policías municipales, a la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Guardia Civil.

Ramírez Bedolla recalcó que al iniciar su administración en 2021, ese año cerró con dos mil 760 homicidios dolosos, uno de los picos más altos de violencia e inseguridad, mientras que el 2025 cerrará con menos de mil 300, pues a la fecha se acumulan mil 247.

Enfatizó que si bien la cifra sigue alta, continúan las labores para combatir la inseguridad en la entidad.