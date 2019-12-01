Aeroméxico presenta nueva ruta directa Monterrey-París

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Diciembre de 2025 a las 12:18:03

Ciudad de México, a 13 de diciembre 2025.- La aerolínea Aeroméxico anunció una nueva ruta desde Monterrey directa hacia París, que levantará el vuelo en el primer cuatrimestre de 2026.

“Una ruta como París abre más espacios para el turismo, los negocios y la colaboración con nuevos mercados”, destacó la secretaria de Turismo de Nuevo León, Maricarmen Martínez.

Se detalló que la aerolínea mexicana operará la nueva ruta a partir del 13 de abril de 2026, con tres frecuencias semanales y mediante aeronaves Boeing 787 Dreamliner.

Según la funcionaria estatal, los vuelos desde Monterrey partirán lunes, jueves y sábado a las 15:15 h y llegarán a París a las 9:45 h del siguiente día.

Mientras que, desde la capital francesa, los viajes serán martes, viernes y domingo a las 12:00 h, para llegar a las 15:30 h a Monterrey.

“Como la aerolínea líder en vuelos de largo alcance desde Monterrey, seguimos fortaleciendo nuestra estrategia de conectividad global y abriendo nuevas oportunidades para el turismo, los negocios y el intercambio cultural entre México y Europa”, refirió Pasquale Speranza, vicepresidente de Ventas México de Aeroméxico.