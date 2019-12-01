Aerolínea mexicana cancela vuelos por "ajustes en el software"

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Noviembre de 2025 a las 08:48:35

Ciudad de México, a 29 de noviembre 2025.- La aerolínea mexicana Volaris, anunció “cancelaciones y retrasos” en la red de rutas durante “las próximas 48 a 72 horas” debido a la actualización de un software en gran parte de sus aviones de la familia A320 a nivel global.

El aviso de la empresa de transporte aéreo se da luego de que la Agencia de la Unión Europea para la Seguridad Aérea (EASA), solicitó a a Airbus, fabricante de las aeronaves de esta aerolínea, llevar a cabo dicha actualización.

“Para dar cumplimiento a esta indicación, Volaris efectuará la actualización en toda su flota. La mayoría de las actualizaciones se completarán entre sábado y domingo, lo que ocasionará cancelaciones y retrasos en toda nuestra red de rutas durante las siguientes 48 a 72 horas”, expresó en redes sociales.

De igual forma, Volaris exhortó a sus clientes a revisar el estatus de su vuelo antes de presentarse en los aeropuertos y lamentó los inconvenientes.

“Volaris lamenta los inconvenientes que esta circunstancia -que impacta a la aviación en todo el mundo afectando a miles de aeronaves- ocasiona a nuestros clientes y expresa su compromiso de informar oportunamente los avances”, precisó la aerolínea en redes sociales.