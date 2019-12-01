Actividad económica de México crece 3.2% en tercer trimestre de 2026

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Octubre de 2026 a las 14:19:07

Ciudad de México, a 30 de octubre 2026.- La actividad económica en México creció 3.2 por ciento en el tercer trimestre de 2026, lo que representa la cifra más alta en ese periodo desde 2023, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Además, en su informe el organismo autónomo mencionó que el crecimiento acumulado a lo largo de 2026, también en cifras originales, es de 1.8 por ciento, en comparación con el mismo lapso del 2025, cuando el aumento fue de 0.1%.

La Estimación Oportuna del Producto Interno Bruto Trimestral, publicada por Inegi indicó que todos los grandes grupos de actividad económica reflejaron positivos en la comparación con el periodo de agosto a septiembre del año pasado.

En sentido, se detalló que, el comercio y servicios, integrado en las actividades terciarias, mostró un avance de 3.3 por ciento respecto al tercer trimestre del año pasado, a su vez, las industrias registraron un alza del 3.1 por ciento.

En el caso de las primarias, que comprenden actividades como la ganadería, agricultura y pesca, el avance anual fue de 1.8 por ciento.