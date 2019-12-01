106 mil paisan@s usan la mejor opción para el envío de  remesas: FINABIEN

Ciudad de México, 16 de enero del 2026.- Financiera para el Bienestar (FINABIEN) cuenta hoy con 106 mil Tarjetas FINABIEN Paisan@ en operación, una cifra que representa 106 mil historias de amor, esfuerzo y compromiso de personas migrantes con sus familias en México.

Este logro ha sido posible gracias a la colaboración con los consulados de México en Estados Unidos, las Ventanillas de Atención Financiera (VAF) del Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IMME), así como con las y los migrantes que ya radican en el exterior y participan activamente a través de la Red de Amig@s FINABIEN, quienes difunden los diversos servicios que les ofrece el organismo.

Cada Tarjeta FINABIEN Paisan@ representa mucho más que una herramienta financiera: crea un vínculo entre el esfuerzo de quien trabaja en el exterior y el bienestar de quienes esperan en casa. A través de esta tarjeta, FINABIEN contribuye a que las personas migrantes cuiden su patrimonio y apoyen a sus familias, estén donde estén.

Hoy, 106 mil paisan@s ya confían en la Tarjeta FINABIEN Paisan@; si tú también buscas una forma sencilla y segura de enviar tus recursos, conoce los beneficios que FINABIEN pone a tu alcance:

● Envío de remesas con la comisión más baja, sólo $2.99 dólares cada uno, con recepción en tan solo 30 segundos.

● Envíos hasta $10,000 USD mensuales a la tarjeta FINABIEN México.

● Recibir nóminas en Estados Unidos.

● Compras en línea y en comercios físicos.

● Asimismo, la App FINABIEN permite a las y los usuarios realizar diversas operaciones, entre ellas:

- Contratar el servicio de Repatriación de Cuerpos.

- Pago de cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

● Por su parte, la Tarjeta FINABIEN México cuenta con la posibilidad de generar un rendimiento del 10% anual a través de la bóveda virtual de la App FINABIEN.

● Y ¡mucho más! Descubre los beneficios solicitando tu Tarjeta FINABIEN. Tod@s pueden hacerlo desde un celular o computadora, a través de tarjetafinabien.com o de manera presencial en los 53 consulados de México en Estados Unidos.

FINABIEN reafirma su compromiso con las personas migrantes y sus familias, al ofrecer herramientas financieras que fortalecen el bienestar, la seguridad y el desarrollo de los hogares mexicanos. Detrás de cada tarjeta hay una historia que importa, un hogar que se sostiene y un futuro que se construye. Con FINABIEN, llega más y llega bien.