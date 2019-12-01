Yareli Acevedo finaliza cuarta en el Ómnium de la Copa del Mundo de Ciclismo de Pista en Perth, Australia

Yareli Acevedo finaliza cuarta en el Ómnium de la Copa del Mundo de Ciclismo de Pista en Perth, Australia
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Marzo de 2026 a las 21:15:00
Perth, Australia, 9 de marzo de 2026.- La ciclista mexicana Yareli Acevedo finalizó en la cuarta posición en la prueba de Ómnium durante la Copa del Mundo de Ciclismo de Pista disputada en Perth, Australia. La atleta se quedó a tan solo cuatro puntos de subir al podio y obtener la medalla de bronce en esta competencia.

El Ómnium es una prueba olímpica que reúne cuatro carreras de resistencia dentro de una misma competencia: Scratch, Tempo, Eliminación y Carrera por Puntos, en las que las y los ciclistas acumulan unidades para definir la clasificación final.

A pesar de quedarse cerca del podio en esta prueba, Acevedo cerró una destacada participación en el evento internacional al conquistar dos medallas: oro en la carrera de eliminación y bronce en la Madison, esta última junto a Sofía Arreola.

Con estos resultados, Yareli Acevedo reafirma su lugar como una de las grandes figuras del ciclismo de pista mexicano en la actualidad.

