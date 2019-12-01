Vence Atlético Morelia UMSNH a las uruapenses Halcones en la TDP Femenil

Morelia, Michoacán, a 6 de febrero de 2026.- Las zorros del Atlético Morelia Universidad Michoacana hicieron buenos los pronósticos al imponerse 2-1 a las uruapenses de Halcones FC con goles de la líder nacional de goleo, Adriana Ramírez (24’), de penal, y cabezazo de Sofía Medina (87’), la campeona goleadora del Torneo Nacional de la Luna. El conjunto aguacatero se había ido arriba en el marcador con anotación de Yadira Barragán (10’), quien aprovechó un doble grave error de la guardameta Joseline Alvarado y de la defensora Evelin España.

De inicio las nicolaítas tuvieron dos opciones claras de gol, una por conducto de Sofía Medina, que la portera Jones bajó de buena manera y, la otra, por Aixa Gutiérrez, mediocampista que envió su disparo a un lado. Después, durante los siguientes 20 minutos, el dominio fue de las chicas de la Perla del Cupatitzio, gracias a que se acompañaban muy bien, salían por las bandas, atacaban frontalmente y presionaban con garra en la última zona de la cancha. El conjunto universitario, por su parte, acusaba nerviosismo, desorganización y desorden táctico, porque la goleadora Adriana Ramírez no estaba en su zona y porque Alisson Rodríguez no hacía una buena.

EL DE LA QUINIELA

Fue en un tiro diagonal desde el sector derecho al minuto 10 que la de Halcones se encontraron con el obsequio de la guardameta Joseline Alvarado, quien midió mal el bote del balón, lo escupió, y, su compañera Evelin España, la zaguera que había quedado al alcance del esférico, en vez de atacarlo le dio la espalda ante el tiro de Barragán, atacante que marcó el de la sorpresa y de la quiniela. Con la anotación, el conjunto dirigido por Doménico Ortiz se adueñó de la cancha y del rumbo de las acciones, más por lo que dejaba de hacer el conjunto dirigido por Francisco Farfán, que no encontraba receptoras ofensivas, aunque Aixa Gutiérrez, Evelin Chantal y Fernanda Castillo lograban buenos momentos en destrucción de circuitos y recuperación de balones.

EL PENAL

Sofía Medina era la única delantera que se mantenía en su zona de influencia, que luchaba con ahínco y que tenía muy claro lo que debía hacer. Fue ella quien recuperó un balón, vio que Adriana Ramírez por fin estaba entraba por donde debía entrar, le puso un pase medido, la goleadora picó rumbo a la portería, pero fue derribada dentro del área, penal claro, que la misma atacante cobró con serenidad, seguridad y precisión al costado izquierdo de la portera Jones. Gol de la igualada, gol que imprimió ánimo a las nicolaítas que, a partir de entonces le cambiaron el rostro al partido.

AJUSTE

Francisco Farfán al ver que Alisson “Gugy” Rodríguez (15) no generaba futbol, cambió al sector derecho a Alexa Villalobos (21), sin embargo, tampoco ella pudo superar ni una sola vez a Mari Jose Salazar (2), defensora uruapense que le robaba el balón una y otra y todas las veces y, además, se lañaba al ataque por su pradera derecha. De suyo, de once veces que Alexa tuvo el balón, en 9 que enfrentó a la zaguera de la Perla del Cupatitzio, en todas fue desarmada. En su descargo, en una incursión que tuvo por el centro sacó un disparo de larga distancia que pegó en la base del poste izquierdo de Jones y, también, recibió pase a profundidad, recortó y tiró a un lado de la portería.

FUNCIONARON

Francisco Farfán, entrenador en jefe de Atlético Morelia hizo cambios que le redituarían buenos dividendos en la parte complementaria, mandó al partido a Frida Kamila Medina (14) en sustitución de Emely España (6), y a Esbeidy Murillo (9) por Alisson Rodríguez (15) y su equipo se vio mejor, con más recorrido, sin embargo, la lucha continuaba férrea en la media cancha. Atrás, Quenia Guadalupe Pérez se imponía y organizaba muy bien a su defensiva.

PARADONES

Corría el 61’ cuando Joseline Alvarado tuvo ocasión de lavar su grave error del primer tiempo. Yadira Barragán (9) avanzó frontalmente si marca, levantó la mirada y jaló del gatillo, más la guardameta nicolaíta apagó con seguridad el fuego. Después, al 70’, se dio una melé en el área defendida por las de la Casa de Hidalgo, nuevamente apareció la Barragán que sacó derechazo potente, solo para que la guardameta moreliana nuevamente se vistiera de héroe al apagar con gran categoría y evitar la caída de su marco por segunda vez.

RETORNO

La delantera del Atlético Morelia Universidad seguía sin opciones, porque Adriana Ramírez seguía sin encontrarle la cuadratura al círculo, desordenada tácticamente sin presionar a las defensas rivales y metiéndose en zonas que no son las suyas. Farfán Reyes decidió hacer otra modificación al 72’, mandó al partido a Ahtziry Badillo Rebollar, quien tenía mucho sin jugar por una lesión, y su ingreso fue en sustitución de Alexa Villalobos (21), delantera que no las trajo todas consigo.

El conjunto universitario empezó a adelantar sus líneas, peleó con más determinación y logró mejorar su volumen de juego. Al 85’, Evelin Chantal, la jugadora que debería cobrar los tiros de castigo por su potencia, disparó de bolea, el balón se fue por un ladeo del poste. Con ese disparo, el cuadro de nuestra máxima casa de estudios anunció que iba por todo y, 2 minutos después, Frida Kamila incursionó por sector derecho peleó y recuperó un balón, mandó un centro al área grande, donde Sofía Medina, indudablemente la mejor delantera universitaria, les ganó el cabezazo a las dos centrales y anotó para hacer buenos los pronósticos.

FIRME

Con la victoria, Atlético Morelia llegó a 27 puntos, a 9 partidos ganados de 10 disputados y se mantiene como el equipo más ganador del Grupo 5, en espera de lo que haga Deportivo Zamora, líder de la competencia con 25 puntos. Halcones, con 10 partidos jugados, se estanca en 24 unidades, y con el conque de que perdió en Uruapan y en Morelia ante el conjunto nicolaíta.

CHOQUE DE TRENES

En la jornada siguiente, la 12 de la Liga TDP Femenil, se dará el encontronazo de trenes entre el uno y el dos del Grupo 5, habida cuenta que Atlético Morelia Universidad Michoacana visitará al deportivo Zamora FC Femenil en la Perla del Duero, en un partido que, seguramente, definirá cuál de los dos será el mandón de la competencia. Partido como de revancha para el cuadro de Francisco Farfán Reyes, porque el conjunto chonguero es el único que lo ha vencido . Así sea.

ATLÉTICO MORELIA UMSNH: Joseline Alvarado, Zhara Zhoe Vázquez, Quenia Guadalupe Pérez, Emeli España (Frida Kamila Medina, 46’), Evelin Chantal Yépez, Aixa Gutiérrez, Fernanda Castillo, Alexa Villalobos (Ahtziry Badillo Rebollar, 72’), Alisson Rodríguez (Esbeidy Murillo, 46’), Sofía Medina y Adriana Ramírez. DT: Francisco Farfán.

HALCONES FC: Killian Jones, Mari Jose Salazar (Guadalupe Terrazas, 88’), Flor Navarrete, María Sánchez, Aleida Madrigal, Paola Fajardo, Ledia Zamora (Saty Sánchez, 79’), María Fernanda Salazar (Samnatha González, 70’), Fátima Lozano (Dameli Morales, 70’), Yatziri Peñaloza y Yadira Barragán (Paz Sierra, 79’). DT: Doménico Ortiz.