Va Atlético Morelia en busca de otra hazaña, hoy contra la Trinca Fresera en la Ida de Semifinales

Morelia, Michoacán, a 19 de noviembre de 2025.- El sorprendente Atlético Morelia tendrá hoy otra oportunidad para seguir tras un objetivo que hasta hace unas semanas era impensable, porque su paso por el Torneo de Apertura 2025 de la Liga de Expansión no prometía, sin embargo, se metió a la Liguilla con números totalmente adversos mas en los Cuartos de Final, se superó asimismo, jugó como no lo había hecho, fue efectivo y contundente y echó fuera con impactante 2-4 al Cancún, uno de los dos mejores equipos del campeonato y, por eso, hoy en la Ida de Semifinales recibirá a la Trinca Fresera.

Sí, va contra el garrudo Irapuato, equipo que tiene emocionada y anhelante a los Hijos de la Mermelada, porque en su retorno, a la liga que en otros tiempos era la Segunda División, ha logrado despertar a la afición por su entrega, combatividad y conexión. La Trinca Fresera, sin embargo, se metió a Semifinales sin poder ganar en los Cuartos de Final, más como la posición de cuarto lugar en la tabla le beneficiaba, le bastó igualar 1-1 y 2-2 para eliminar a Mineros de Zacatecas (quinto lugar) con un global de 3-3.

Esto es que, en honor a la verdad, el Atlético Morelia llega mejor a la antesala de la gran final, porque calificó brillantemente a Semifinales, en virtud de que derrotó al sublíder general de la competencia, le metió 4 goles a ese Cancún que en 14 partidos solamente recibió 7 anotaciones para cerrar la etapa ordinaria con la mejor defensiva y, además, solamente le aceptó dos tantos, siendo que ese equipo de la Perla del Sureste metió 25 en sus 14 encuentros. Dicho de otra manera, los Canarios lograron lo increíble al eliminar a Los Iguanas.

Ahora el enfrentamiento de la Ida será en el Morelos a 8:00 de esta noche y los pronósticos no están en favor del equipo mejor posicionado en la Tabla General, al contrario, apuntan para un global en favor del equipo moreliano. El Irapuato fue mejor en todo porque hizo 23 puntos, gracias a que ganó 6, empató 5 y perdió 3, anotó 23 goles y recibo 19; mientras que el Morelia tuvo números negativos, ya que solo sumó 19 puntos, producto de 5 triunfos, 4 empates y 5 derrotas; su golaveraje fue pésimo, porque solo anotó 19 veces y le anotaron 21 pepinos para un -2.

Sí, la Trinca Fresera fue mejor en todo a los Canarios, pero eso sucedió en la etapa ordinaria, porque en la Liguilla el equipo michoacano tiene números muy superiores al cuadro guanajuatense, no solo porque anotó más y recibió menos que su rival en turno, sino también porque hizo cera y pabilo al sublíder general de la competencia, mientras que el equipo amado por Los Hijos de la Mermelada no le pudo ganar al quinto lugar (Mineros), del que recibió 3 anotaciones y al que solamente le hizo 3. Así que… Veremos si el Morelia hace buenos los pronósticos hoy en el Estadio Morelos, Así sea.