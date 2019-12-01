Morelia, Michoacán, a 28 de noviembre 2026.- El nuevo Atlético Morelia buscará esta noche firmar su segundo título de campeón en su corta existencia de apenas 6 años en la Liga de Expansión, lo que en números parece bastante probable, habida cuenta que está arriba en el marcador sobre Atlético La Paz con un 4-1 que obtuvo el sábado 21 de noviembre en el Coloso del Quinceo. El partido de Vuelta será a partir de las 21:00 horas (tiempo del centro de México) de este día en el pequeño Estadio Guaycura, mismo que tiene una capacidad para 5500 espectadores, lo que lo hace el más chiquito de la liga.

La ventaja de los nuevos canarios parece lapidaria, sin embargo, sabido es que la lógica no siempre impera en el futbol, por lo que la moneda sigue en el aire, máxime que Atlético La Paz es un equipo que ha sido muy fuerte en su casa, cerró como el líder de la competencia con 36 goles anotados y solamente 18 en contra, amén de que ganó 9 de sus 15 encuentros, empató 3 y tan solo perdió 3, mientras que el conjunto de don José Luis Higuera triunfó en 8, igualó 2, pero perdió 5, anotó 26 y recibió 19.

La ventaja del Atlético Morelia, sea como fuere, lo tiene a 90 minutos o más de la posible coronación, porque de darse un empate global en los 180 minutos se jugarían tiempos extras de 15 minutos cada uno y, si persiste a igualada, se irían a tiros penales. Lo cierto es que 3 goles de ventaja parecen muchos, sin embargo, la historia nos dice que varias veces han sido remontados en el futbol profesional de nuestro país.

Las anotaciones con las que el Atlético Morelia parece estar a nada de ser campeón por segunda vez en su historia fueron realizados por Michel Rodríguez (8’), Diego de Buen (41’), Raúl Sandoval (45+3’) y Gabriel Martínez (67’). El descuento lo marcó Ángel Robles (21’). El marcador habla por sí solo del buen futbol realizado por el conjunto canario bajo la dirección técnica de Hugo Colace.

En suma, esta noche el Atlético La Paz y el Atlético Morelia se enfrentarán en la Final de Vuelta, en busca del trofeo del campeón, lo que no es poco, pero lo que no da derecho al ascenso al máximo circuito. Para el conjunto canario, dicho está, sería el segundo trofeo en su historia (habida cuenta que entes era Tepic, y luego Zacatepec) y, para La Paz, el primero. Que ruede el balón y que gane el mejor. Así sea.