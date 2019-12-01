Uziel Muñoz gana histórica medalla en Campeonato Mundial de Atletismo de Tokio

Uziel Muñoz gana histórica medalla en Campeonato Mundial de Atletismo de Tokio
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Septiembre de 2025 a las 13:47:58
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Tokio, Japón, a 13 de septiembre 2025.- El atleta mexicano, Uziel Muñoz logró obtener una histórica medalla de plata en la competencia de lanzamiento de bala del Campeonato Mundial de Atletismo que se celebra en Tokio Japón.

Con un registro de 21.97 metros, el chihuahuense se subió al segundo escalón del podio, seguido del italiano Leonardo Fabbri. La cima fue ocupada por el doble campeón olímpico y mundial, Ryan Crouser de Estados Unidos.

Cabe mencionar que la presea plateada lograda por Muñoz, de 30 años de edad, es la decimocuarta medalla en un Mundial de Atletismo para México y la primera en una prueba de lanzamientos.

Se trata del mejor resultado para el azteca en su carrera, previamente había sido finalista en el Mundial de Eugene 2022, donde acabó undécimo, y en los Juegos Olímpicos del año pasado en París, donde fue octavo.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Capturan a tres extranjeros por robo de más de un millón de pesos en casas de Mérida
Fiscalía General del Estado investiga mensajes del Ejército Purépecha de Liberación Michoacana
Pobladores de Indaparapeo localizan cuerpo desmembrado y cartulina con mensaje, a metros de la carretera Morelia - Maravatío, Michoacán
Caen 3 personas por homicidio de joven en Chiapas; habrían simulado secuestro de la víctima
Más información de la categoria
Tras cuatro décadas en la política, familia de Manuel Espino recauda dinero para pagar cuentas millonarias de hospital
Con captura de mano derecha de Adán Augusto López, Paraguay le cierra la puerta al crimen, asegura su Presidente: Califica a Bermúdez Requena como uno de los capos más buscados de México 
Cifra de muertos por explosión de pipa en Iztapalpa sube a 11; investigan causas de la tragedia
Sheinbaum niega presencia de la CIA en México; califica de "falsos" los rumores
Comentarios