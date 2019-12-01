Uziel Muñoz gana histórica medalla en Campeonato Mundial de Atletismo de Tokio

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Septiembre de 2025 a las 13:47:58

Tokio, Japón, a 13 de septiembre 2025.- El atleta mexicano, Uziel Muñoz logró obtener una histórica medalla de plata en la competencia de lanzamiento de bala del Campeonato Mundial de Atletismo que se celebra en Tokio Japón.

Con un registro de 21.97 metros, el chihuahuense se subió al segundo escalón del podio, seguido del italiano Leonardo Fabbri. La cima fue ocupada por el doble campeón olímpico y mundial, Ryan Crouser de Estados Unidos.

Cabe mencionar que la presea plateada lograda por Muñoz, de 30 años de edad, es la decimocuarta medalla en un Mundial de Atletismo para México y la primera en una prueba de lanzamientos.

Se trata del mejor resultado para el azteca en su carrera, previamente había sido finalista en el Mundial de Eugene 2022, donde acabó undécimo, y en los Juegos Olímpicos del año pasado en París, donde fue octavo.