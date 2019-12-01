Accidente en la carretera Morelia-Charo rumbo al recinto ferial, deja 2 mujeres fallecidas y nueve heridos

Accidente en la carretera Morelia-Charo rumbo al recinto ferial, deja 2 mujeres fallecidas y nueve heridos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Diciembre de 2025 a las 22:59:33
Morelia, Michoacán, a 7 de diciembre de 2025.- Una carambola entre tres vehículos en la carretera Morelia–Charo, a la altura de la desviación al Recinto Ferial, dejó como saldo dos mujeres fallecidas y nueve personas heridas.

El percance ocurrió la noche de este domingo y habría sido originado por el conductor de una camioneta pick-up azul, quien presuntamente huyó tras provocar que una unidad tipo Urban, con logotipos de los aeropuertos, fuera embestida por otras dos camionetas.

En el sitio murió una mujer de unos 33 años, aún sin identificar, mientras que los demás pasajeros de la Urban presentaron heridas de consideración. Nueve de ellos fueron trasladados a distintos hospitales para recibir atención médica.

En el Hospital Civil de Charo, los médicos confirmaron el fallecimiento de otra mujer, mientras era atendida por personal especializado.

La zona fue acordonada por las autoridades, en espera del arribo de personal de la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), de a la Unidad de Atención Inmediata, para realizar el levantamiento del cuerpo y llevado al Servicio Médico Forense (SEMEFO), además de comenzar los peritajes que definirán responsabilidades.

