Pobladores incendian árbol navideño en Jonacatepec, Morelos, en protesta por el atropellamiento de un menor y un adulto por una patrulla municipal

Jonacatepec, Morelos, a 7 de diciembre de 2025.- Habitantes de San Gabriel Amacuitlapilco incendiaron el árbol navideño y tomaron el ayuntamiento de Jonacatepec durante la noche del sábado, esto como protesta por el atropellamiento de un niño de ocho años y un adulto, presuntamente a manos de una patrulla municipal. Los pobladores acusaron que los agentes que se vieron involucrados en el accidente, no auxiliaron a las víctimas, ni fueron entregados a las autoridades.

El accidente ocurrió después de las 18:00 horas del sábado 6 de diciembre. De acuerdo con información de los vecinos, los policías escaparon tras el hecho y fue la propia comunidad quien trasladó a los heridos a un hospital privado.

La falta de respuesta inmediata por parte del alcalde Israel Andrade y la ausencia del gobierno estatal, encendieron el ánimo de los pobladores. Cerca de las 20:00 horas, alrededor de 200 personas se reunieron frente al ayuntamiento, donde prendieron fuego a la decoración navideña y al árbol que instalado en la explanada con motivo de las fiestas decembrinas.

Según reportes policiacos, durante la protesta también fueron retenidos elementos municipales, dos unidades estatales y algunos miembros del cabildo que estaban dentro del edificio; todos fueron liberados más tarde sin lesiones. La molestia de los habitantes derivó además en la quema de una cabaña del parque ecoturístico del cerro del Cristo del Mirador y en el bloqueo de la carretera de acceso a la cabecera municipal.

Hasta el mediodía de este domingo, ni el ayuntamiento de Jonacatepec ni el gobierno de Morelos, encabezado por Margarita González Saravia, habían informado sobre la situación legal de los policías señalados ni sobre los daños ocasionados durante la movilización.