En Apatzingán, Michoacán ultiman a alias “El Sorullo”

En Apatzingán, Michoacán ultiman a alias “El Sorullo”
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Diciembre de 2025 a las 07:34:40
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Apatzingán, Michoacán, a 8 de diciembre 2025.- Por causas hasta el momento no determinadas pero que ya son investigados, un hombre apodado “El Sorullo” fue asesinado a balazos en calles de la colonia Rubén Romero de esta ciudad.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en la esquina de la privada de Amado Nervo y Jaime Torres Bodet, de la referida colonia, habían atacado a balazos a una persona.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal quienes al arribar confirmaron que estaba el cuerpo sin vida de un individuo, situación por la que se solicitó la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de quien apodaban “El Zorullo” el cual presentaba lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Accidente vial deja al menos 2 muertos y 22 heridos en Chiapas
Caos en la Monterrey–Saltillo: tráiler se incendia y provoca el cierre total de la autopista
En Apatzingán, Michoacán ultiman a alias “El Sorullo”
Accidente en la carretera Morelia-Charo rumbo al recinto ferial, deja 2 mujeres fallecidas y nueve heridos
Más información de la categoria
Quitan la vida a tres mujeres en el Fraccionamiento Villas de San José de Zamora, Michoacán
Camioneta involucrada en explosión en Coahuayana ingresó por Colima, confirma Fiscal
Atrae la FGR el caso de la explosión de un vehículo en Coahuayana, Michoacán
No hay víctimas civiles entre los fallecidos por explosión en Coahuayana, confirma Segob
Comentarios