UMSNH se consolida como líder del Torneo de Verano 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Agosto de 2025 a las 15:56:46

Morelia, Michoacán, a 09 de agosto de 2025.- La escuadra femenil de fútbol soccer de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) consolidó su liderato en el Torneo de Verano de la Liga Municipal de Fútbol Amateur Morelia, luego de que este sábado goleó 9-0 a Cecytem Capula en partido de la Jornada 4, que se desarrolló en la cancha 15 de la Unidad Deportiva Cuauhtémoc (UMSNH).

Viridiana Pérez, Xiadani Medina y

Yulissa Ríos marcaron un doblete cada una, mientras que Itzel Escamilla, Abril Tapia y Romina Alegre anotaron un tanto cada una para sentenciar la contundente victoria.

Itzel Escamilla, capitana del equipo y autora de uno de los goles del triunfo, se mostró satisfecha con el resultado y dejó claro el objetivo en este torneo.

"Somos un equipo muy completo, lo que entrenamos se refleja en la cancha y no nos conformamos con un solo gol, siempre vamos por más. El objetivo es ser campeonas, no lo tomamos como un simple juego", afirmó.