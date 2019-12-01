UMSNH prevé pago retroactivo a docentes tras propuesta de aumento salarial del 4%

UMSNH prevé pago retroactivo a docentes tras propuesta de aumento salarial del 4%
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Marzo de 2026 a las 18:28:22
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Morelia, Michoacán, 17 de marzo de 2026.- La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo se encuentra en condiciones de cubrir el pago retroactivo correspondiente al aumento salarial y prestaciones no ligadas al salario para las y los docentes, correspondiente al ejercicio fiscal 2026, el cual podría dispersarse a partir de la segunda quincena de marzo, de aceptarse la propuesta que ya fue entregada al Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana (SPUM), señaló el tesorero nicolaita Enrique Eduardo Román García.

El planteamiento contempla un incremento del 4 por ciento al salario y del 1 por ciento a prestaciones no ligadas al salario, en apego a la autorización de la Dirección General de Educación Superior Universitaria e Intercultural (DGESUI). En este sentido, el SPUM llevará a cabo una jornada de votación de tres días, en la que las y los docentes definirán su postura respecto a la propuesta presentada por la autoridad universitaria.

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