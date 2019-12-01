UMSNH invita sus a torneos relámpago este jueves y viernes 

UMSNH invita sus a torneos relámpago este jueves y viernes 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Septiembre de 2025 a las 19:34:03
Morelia, Michoacán, a 17 de septiembre de 2025. - La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) invita a una serie de torneos relámpago que se llevarán a cabo los días 18 y 19 de septiembre en las instalaciones de Ciudad Universitaria.

Las estas competencias en fútbol soccer, fútbol bardas, basquetbol y voleibol en ambas ramas en categoría libre están abiertas a la comunidad nicolaita, pero también al público en general. 

Además de incentivar la sana competencia y la activación física, se pretende mostrar los espacios con los que cuenta la Máxima Casa de Estudios, así lo dio a conocer Gustavo Farías, Director de Deporte Universitario e Infraestructura Deportiva de la UMSNH.

"La idea es mostrar una parte social de la Universidad, que la gente venga y conozca las instalaciones universitarias, dentro de esto también vamos a detectar talento, que los chavos que no están en sus selecciones puedan venir y jugar en el Auditorio y que conozcan su universidad, es importante mencionar que no se va a cobrar arbitraje".

Para inscripciones o mayores informes, las y los interesados pueden comunicarse al número (443) 351 45 08.

Noventa Grados
