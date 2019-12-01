UMSNH está imparable en el Torneo de Verano de la Liga Municipal 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Septiembre de 2025 a las 15:18:52
Morelia, Michoacán, a 13 de septiembre de 2025. - La escuadra femenil de fútbol soccer de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) no baja el ritmo en el Torneo de Verano de la Liga Municipal de Fútbol Amateur, ya que este sábado derrotó 1-0 al equipo de H2O en partido de la Jornada 9.

El encuentro se desarrolló en la cancha 10 de la Unidad Deportiva Cuauhtémoc (UDC), que no se encontraba en las mejores condiciones debido a las recientes lluvias, pero eso no evitó que las nicolaitas saltaran al campo con ganas de llevarse las tres unidades. 

Ambos equipos lucharon por la tenencia del balón, lo que resultó en un juego  bastante disputado, pero al final el cuadro femenil de la UMSNH se impuso gracias al gol de Alexa Villalobos, quien concretó un penal para sellar la victoria. 

Cabe mencionar que este fue el noveno triunfo consecutivo del representativo de la Casa de Hidalgo, con lo que mantiene el liderato al sumar 27 puntos.

