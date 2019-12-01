Toluca golea 4-0 a Monterrey en la Jornada 16 del Apertura 2026

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Noviembre de 2026 a las 21:14:15

Toluca, Estado de México.- Los Diablos Rojos del Toluca vencieron 4-0 a los Rayados de Monterrey este sábado 7 de noviembre, en el partido correspondiente a la Jornada 16 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

El encuentro se disputó en el estadio Nemesio Diez, donde el equipo local tomó la ventaja desde los primeros minutos. Nicolás Castro abrió el marcador al minuto 8, luego de aprovechar un espacio en la defensa de Monterrey.

Antes de que terminara el primer tiempo, Paulinho amplió la ventaja al minuto 23, tras recibir un pase del propio Castro y enviar el balón al fondo de la portería.

Para la segunda mitad, Toluca mantuvo el control del partido y volvió a hacerse presente en el marcador. Paulinho consiguió su segundo tanto de la noche al minuto 51, con un disparo cruzado que dejó sin oportunidad al portero Esteban Andrada.

La situación se complicó todavía más para Monterrey cuando Carlos Salcedo recibió tarjeta roja al minuto 61, luego de cometer una falta sobre Helinho y dejar a su equipo con un jugador menos.

Finalmente, Jesús Gallardo marcó el cuarto gol para los Diablos al minuto 91, con lo que Toluca selló la victoria ante su afición y sumó tres puntos en la recta final de la fase regular del torneo.