Toluca confirma grave lesión de Marcel Ruiz; será operado en los próximos días

Toluca confirma grave lesión de Marcel Ruiz; será operado en los próximos días
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Marzo de 2026 a las 17:00:32
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Toluca, Estado de México, 13 de marzo de 2026.- El Deportivo Toluca informó este viernes el reporte médico de su jugador Marcel Ruiz, quien sufrió una ruptura de ligamento cruzado anterior y una lesión en el menisco medial de la rodilla derecha.

De acuerdo con el club, la lesión ocurrió tras el partido ante San Diego FC correspondiente a la CONCACAF Champions Cup. Luego de realizarle los estudios correspondientes, el equipo confirmó la gravedad del daño en la rodilla.

El mediocampista será sometido a una cirugía en los próximos días, mientras que la institución expresó su apoyo al futbolista y lamentó la situación que enfrenta.

Esta baja se suma a la del portero Luis Ángel Malagón, lo que representa otra ausencia importante para la Selección Mexicana rumbo a la Copa del Mundo de 2026.

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