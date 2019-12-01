Todo un éxito la primera edición de la Carrera Atlética “Vaquerun” 2026

Todo un éxito la primera edición de la Carrera Atlética “Vaquerun” 2026
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Octubre de 2026 a las 12:25:04
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Morelia, Michoacán; 05 de octubre de 2026.- Al ritmo de la música regional y con una gran participación ciudadana, se llevó a cabo con gran éxito la primera edición de la Carrera Atlética “Vaquerun” 2026, que reunió a alrededor de dos mil 001 corredoras y corredores en el corazón del Centro Histórico de Morelia, con la participación del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte (Imcufide).

El Gobierno de Morelia encabezado por el presidente municipal, Alfonso Martinez Alcázar, confirma que, cuando se combina la música con el ejercicio siempre es con el propósito de cuidar la salud de las y los morelianos que se mantienen activos.

Desde temprana hora, las calles del primer cuadro de la ciudad se llenaron de entusiasmo, alegría y espíritu deportivo, en una fiesta atlética que combinó la activación física con la música y las tradiciones que distinguen a Michoacán.

Con el sonido del acordeón, la guitarra y la tuba como acompañamiento, las y los participantes recorrieron el circuito de 5 kilómetros, con salida y meta en las inmediaciones de la Catedral de Morelia, disfrutando de una experiencia deportiva y familiar en uno de los escenarios más emblemáticos de la capital michoacana.

La primera edición de “Vaquerun” 2026 se consolidó como una gran celebración deportiva, al convocar a familias, clubes, atletas y aficionados al running, quienes hicieron de esta jornada una verdadera fiesta de convivencia, salud y activación física.

Con este tipo de eventos, el Gobierno de Morelia, a través del Inmcufide, continúa brillando como una ciudad que impulsa el deporte y fortalece la convivencia entre sus habitantes.

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