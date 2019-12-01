Tigres pega primero: vence a Toluca en la final de ida del Apertura 2025

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Diciembre de 2025 a las 07:57:31

Monterrey, Nuevo León, 12 de diciembre del 2025.- Los Tigres de la UANL pegaron primero en la gran final del Apertura 2025 de la Liga MX, tras vencer al Toluca 1-0 en el partido de ida disputado en el Estadio Universitario, mejor conocido como “El Volcán”.

La única anotación del encuentro cayó por conducto de Ángel Correa, tras una terrible equivocación del guardameta rival Hugo González, quien dejó prácticamente el arco abierto y el delantero argentino no perdonó.

El trámite del cotejo fue disputado, con más oportunidades de gol para los felinos, sin embargo, nada está escrito aún, ya que los Diablos Rojos han prevalecido como uno de los mejores locales del campeonato mexicano.

El próximo domingo en punto de las 19:00 horas la pelota rodará en el Estadio Nemesio Diez, para que se dispute la Gran Final del Apertura 2025 de la Liga MX entre Toluca, que busca el bicampeonato y los Tigres de la UANL, que busca su novena estrella.