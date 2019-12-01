Taekwondoínes nicolaitas de talla mundial; estudiantes de la UMSNH compiten a nivel internacional

Taekwondoínes nicolaitas de talla mundial; estudiantes de la UMSNH compiten a nivel internacional
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Diciembre de 2025 a las 09:55:11
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 29 de diciembre de 2025. – Ana Sofia Montañez y Alonso Pineda Espinosa, estudiantes de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) han dado grandes satisfacciones a la comunidad nicolaita al ser dos de sus mejores exponentes en la disciplina del Taekwondo. 

Ana Sofía, es alumna de la Licenciatura en Nutrición, y tuvo un 2025 muy productivo al participar en justas internacionales, ya que a inicios de septiembre compitió en la President´s Cup en Lima, Perú, y a principios de diciembre se dio cita al Mundial Sub 21 de la especialidad en Nairobi, Kenia, África. 

“Competir a nivel internacional es una experiencia muy grata, que me llena mucho de orgullo, más que nada por la oportunidad de representar a mi país y también a mi Universidad, que me han hecho sentir muy apoyada, es bonito sentir el apoyo y que las autoridades están al pie del cañón”, compartió la joven de 20 años, que ganó un Bronce en la Universiada Nacional 2024.

Por su parte, Alonso Pineda, quien es estudiante de la carrera de Arquitectura, fue aspirante al Premio Estatal del Deporte gracias al segundo lugar en equipos y tercero individual que obtuvo en el Américas Games Colombia, además de que este 2025 refrendó la medalla de Plata que obtuvo en 2024 en la Universiada Nacional.

“Fue un año de mucho sacrificio, agradezco el respaldo de la rectora Yarabí Ávila González y de todos los que me han apoyado en mi proceso, mis entrenadores, mis abuelos, mi familia, mis amigos, pero especialmente para mis papás, que son los que más me han apoyado y alentado a seguir en lo que más apasiona”, compartió el artemarcialista de 22 años.

Noventa Grados
Más información de la categoria
En LC, Michoacán aseguran 183 máquinas tragamonedas relacionadas con delitos contra la salud y extorsión
Persecución y balacera en Jacona, Michoacán, deja un herido y una camioneta asegurada
Accidente en la Siglo XXI deja un fenecido
Accidente en Morelia, Michoacán deja dos heridos
Más información de la categoria
Cae presunto jefe de plaza de Macuspana, Tabasco; es objetivo prioritario del gobierno
Sheinbaum viajará a Oaxaca tras descarrilamiento del Tren Interoceánico; se reunirá con familias de afectados
Sobreviviente del descarrilamiento del Tren Interoceánico narra su experiencia
Frente frío 25 ocasionará frío y lluvia en varios estados del país
Comentarios