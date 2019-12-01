Taekwondoínes nicolaitas de talla mundial; estudiantes de la UMSNH compiten a nivel internacional

Morelia, Michoacán, a 29 de diciembre de 2025. – Ana Sofia Montañez y Alonso Pineda Espinosa, estudiantes de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) han dado grandes satisfacciones a la comunidad nicolaita al ser dos de sus mejores exponentes en la disciplina del Taekwondo.

Ana Sofía, es alumna de la Licenciatura en Nutrición, y tuvo un 2025 muy productivo al participar en justas internacionales, ya que a inicios de septiembre compitió en la President´s Cup en Lima, Perú, y a principios de diciembre se dio cita al Mundial Sub 21 de la especialidad en Nairobi, Kenia, África.

“Competir a nivel internacional es una experiencia muy grata, que me llena mucho de orgullo, más que nada por la oportunidad de representar a mi país y también a mi Universidad, que me han hecho sentir muy apoyada, es bonito sentir el apoyo y que las autoridades están al pie del cañón”, compartió la joven de 20 años, que ganó un Bronce en la Universiada Nacional 2024.

Por su parte, Alonso Pineda, quien es estudiante de la carrera de Arquitectura, fue aspirante al Premio Estatal del Deporte gracias al segundo lugar en equipos y tercero individual que obtuvo en el Américas Games Colombia, además de que este 2025 refrendó la medalla de Plata que obtuvo en 2024 en la Universiada Nacional.

“Fue un año de mucho sacrificio, agradezco el respaldo de la rectora Yarabí Ávila González y de todos los que me han apoyado en mi proceso, mis entrenadores, mis abuelos, mi familia, mis amigos, pero especialmente para mis papás, que son los que más me han apoyado y alentado a seguir en lo que más apasiona”, compartió el artemarcialista de 22 años.