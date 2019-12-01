Suspenden al surfista mexicano Alan Cleland por acusación de agresión sexual

Suspenden al surfista mexicano Alan Cleland por acusación de agresión sexual
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Octubre de 2026 a las 19:49:29
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Ciudad de México, 13 de octubre de 2026.- El surfista mexicano Alan Cleland de 24 años, fue suspendido temporalmente de una de las principales competencias internacionales de este deporte, luego de ser acusado de agredir sexualmente a una adolescente australiana en Tahití.

La World Surf League (WSL) informó que tomó medidas tras conocer la acusación y que está dispuesta a colaborar con las autoridades. Aunque al principio no reveló el nombre del deportista, medios especializados señalaron a Cleland como el involucrado. Además, su nombre fue retirado de la clasificación del campeonato.

Según medios australianos, los hechos habrían ocurrido durante una reunión privada en la Polinesia Francesa, después de una competencia realizada en Teahupo’o, entre el 8 y el 18 de agosto. En la acusación también se menciona a otros tres hombres que no pertenecen al circuito profesional.

El caso estaría en manos de la policía de la Polinesia Francesa, aunque hasta ahora no se ha confirmado públicamente si existe una investigación abierta.

Tras darse a conocer la noticia, Quiksilver, uno de los principales patrocinadores del surfista, retiró su perfil de su página web. Por su parte, Cleland no ha hecho declaraciones públicas sobre lo ocurrido.

La suspensión es temporal y hasta el momento, no se ha informado de una resolución sobre las acusaciones.

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