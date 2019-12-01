Sorpresa en el deporte mundial: Canelo Álvarez cae derrotado ante Terence Crawford; finaliza etapa gloriosa en el boxeo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Septiembre de 2025 a las 00:31:43

Nevada, Estados Unidos, 14 de septiembre del 2025.- El mundo del boxeo vivió una sacudida inesperada: Saúl “Canelo” Álvarez fue derrotado por Terence Crawford, en una de las peleas más vistas de los últimos tiempos.

La derrota significó un golpe duro para el campeón mexicano, quien perdió todos sus cinturones mundiales, lo cual marcó el final de una de las etapas más gloriosas en su carrera.

Acostumbrado a la cima y a la gloria, Canelo atraviesa ahora uno de los momentos más difíciles de su trayectoria.

La sorpresa se apoderó de la afición y de especialistas, quienes reconocieron que esta caída quedó grabada en la historia del pugilismo.

Aun así, la huella del pugilista mexicano en el boxeo deberá ser imborrable: múltiples títulos, noches memorables y un legado que lo coloca entre los grandes del deporte mexicano y mundial.

El campeón cayó, pero su nombre seguirá escrito con letras doradas en la historia del boxeo.