Caos en la Monterrey–Saltillo: tráiler se incendia y provoca el cierre total de la autopista

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Diciembre de 2025 a las 07:44:55
Monterrey, Nuevo León, 8 de diciembre del 2025.- Un tráiler se accidentó y se incendió este domingo sobre la autopista Monterrey–Saltillo, lo que provocó el cierre total de la vialidad y afectaciones severas a la circulación.

El percance ocurrió a la altura del kilómetro 60, donde, de acuerdo con los primeros reportes, varios vehículos quedaron alcanzados por las llamas, generando escenas de temor entre automovilistas.

En la carpeta asfáltica quedaron esparcidos los productos que transportaban varias unidades de carga, entre ellos alimento para perro, rollos de alambre, maquinaria y aceite, lo que complicó aún más las labores de emergencia.

Como resultado del siniestro, tres personas resultaron lesionadas, quienes fueron atendidas por cuerpos de rescate y trasladadas para su valoración médica.

Elementos de emergencia trabajaron durante varias horas para controlar el fuego y retirar los restos, mientras las autoridades recomendaron a los conductores utilizar vías alternas ante el colapso vial en la zona.

