¡Se les chispoteó! México se "venga" de Argentina y los elimina del Mundial Sub 17

Autor: Moisés Huante / Noventa Grados | Fecha: 14 de Noviembre de 2025 a las 11:40:52

Ciudad de México, 14 de noviembre del 2025.- La Selección Nacional de México avanzó a los octavos de final del Mundial Sub 17 que se disputa en Qatar al derrotar en tanda de penales a la gran favorita Argentina, en la venganza deportiva de lo que ocurrió en el Mundial Sub 20 en este mismo año.

En tiempo regular, ambos conjuntos empataron 2-2, con Argentina que se fue al frente en el marcador en la primera mitad con anotación de Ramiro Tulián.

Ya en la segunda mitad, el combinado tricolor despertó y empató los cartones con un potente cabezazo de Luis Gamboa; minutos más tarde Gamboa sentenció su doblete tras una jugada de táctica fija y puso adelante a México.

A falta de tres minutos para que acabara el tiempo regular, tras un centro y una mala salida del arquero mexicano, Fernando Closter puso el 2-2 final, por lo que el ganador se debía definir en la tanda de penales.

Desde los 11 pasos, los dirigidos por Carlos Cariño no fallaron y se llevaron la tanda con un marcador de 5-4 para avanzar a los octavos de final del Mundial Sub 17, ante todo pronóstico.