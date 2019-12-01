Revelan calendario del torneo de fútbol para los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028

Revelan calendario del torneo de fútbol para los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Marzo de 2026 a las 21:04:48
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Los Ángeles, California, 16 de marzo de 2026.- El comité organizador de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 dio a conocer el calendario oficial del torneo de fútbol, cuya actividad comenzará cuatro días antes de la ceremonia de inauguración.

De acuerdo con el programa difundido, los primeros partidos se disputarán del 10 al 17 de julio, periodo en el que se desarrollará la fase de grupos tanto del torneo masculino como del femenino en distintas sedes de Estados Unidos.

Posteriormente, del 20 al 21 de julio se jugarán los cuartos de final, mientras que las semifinales están programadas para el 24 y 25 de julio, conforme al calendario del certamen.

Finalmente, los encuentros por las medallas se celebrarán entre el 27 y el 29 de julio, cuando se disputen los partidos por el bronce y el oro en ambas ramas, con lo que concluirá la actividad del fútbol dentro de la justa olímpica que se celebrará en Los Ángeles.

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