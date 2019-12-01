Restringen venta de alcohol en el Centro Histórico de Querétaro por festejos del partido de México

Restringen venta de alcohol en el Centro Histórico de Querétaro por festejos del partido de México
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Julio de 2026 a las 12:21:33
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Querétaro, Qro., 5 de julio de 2026.- Autoridades restringieron la venta de bebidas alcohólicas en el Centro Histórico y la zona de Los Arcos como medida preventiva ante los festejos por el partido de la Selección Mexicana, informó la Cámara de Comercio de Querétaro.

El presidente del organismo, René Loya Poletti, señaló que la disposición afectará aproximadamente a 25 tiendas de conveniencia, las cuales deberán suspender la venta de alcohol o cerrar a partir de las 17:00 horas.

Aclaró que no se trata de una ley seca generalizada, sino de una medida temporal y focalizada para evitar incidentes durante las celebraciones.

El dirigente empresarial indicó que, hasta el momento, no existe una estimación sobre las pérdidas económicas que podría generar la restricción, aunque precisó que es la única medida extraordinaria anunciada para este domingo.

Asimismo, recordó que bares y restaurantes tienen prohibida de forma permanente la venta de bebidas alcohólicas para llevar, por lo que exhortó a todos los comercios a cumplir con la normativa y colaborar con las autoridades para que la jornada transcurra sin contratiempos.

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