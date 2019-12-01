Resolución del TAS fue a favor de Pumas; Dani Alves tendrá que indemnizar al club “por daños y prejuicios”

Ciudad de México, a 17 de septiembre de 2025.- El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), el día de hoy informó que se resolvió un fallo a favor del equipo de los Pumas de la UNAM, en el marco de una disputa entre la institución y el ex futbolista brasileño, Dani Alves, indicando que tras la decisión, el futbolista tendrá que pagar al club de fútbol una indemnización.

Dani Alves llegó al club en el año 2022, y tan solo disputo 13 partidos con la camiseta de los Pumas, ya que el día 20 de enero, del pasado 2023, el brasileño fue condenado a cuatro años y medio de cárcel mientras era jugador de Pumas, luego de ser acusado por abuso sexual a una mujer, hechos que sucedieron en un club nocturno en Barcelona, España. Motivo por el cual el club de los Pumas, opto por rescindirle el contrato, con causa laboral.

En marzo del año en curso, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), absolvió al futbolista Dani Alves del delito de agresión sexual, y fue ahí cuando Pumas demando por tres millones de dólares al ex futbolista brasileño por incumplimiento de contrato.

“El TAS resolvió a favor del club, revocando la decisión del 15 de mayo de 2024 emitida por la Cámara de Resolución de Disputas de la FIFA y dictando una nueva decisión en la que, aparte de confirmar la validez de la rescisión contractual con justa causa ejercida por el club, condenó al Sr. Alves al pago de una suma mayor a la establecida por la FIFA, por concepto de indemnización por los daños y perjuicios ocasionados a esta institución”, informó el club en una rueda de prensa.