Renovación de la pista del Venustiano atraerá torneos deportivos de talla internacional

Renovación de la pista del Venustiano atraerá torneos deportivos de talla internacional
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Noviembre de 2026 a las 12:10:28
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Morelia, Michoacán, 12 de noviembre de 2026.- La Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte (Cecufid) destacó que la rehabilitación integral de los espacios del Centro Deportivo Ejército de la Revolución (CDER), tales como la pista de atletismo del Estadio Venustiano Carranza, la construcción de nuevas canchas de pádel y la renovación de las áreas de tenis, fortalecerá la infraestructura estatal para posicionar a la entidad como sede principal de competencias deportivas nacionales e internacionales.

La pista mantendrá su preferencia entre las y los michoacanos tras su renovación, al registrar una afluencia diaria de entre dos mil y tres mil usuarios, consolidándose además como el escenario idóneo para competencias de atletismo de alto rendimiento.

“Estamos muy emocionados por esta rehabilitación, un compromiso cumplido con las y los atletas michoacanos. Esto va a generar que las y los usuarios que usan la pista diario puedan realizar una mejor práctica deportiva, además impulsará la realización de eventos nacionales e internacionales, lo que elevará el nivel del deporte michoacano”, enfatizó el director de la Cecufid, Raúl Morón Vidal.  

Para impulsar el pádel, una de las disciplinas con mayor auge entre deportistas de todas las edades, se edificarán cuatro nuevas canchas en el CDER, las cuales se sumarán a la ya existente bajo el Paso Superior Ferroviario Independencia, en las inmediaciones de Policía y Tránsito.

Asimismo, con la rehabilitación de las tres canchas de tenis en el CDER se garantizarán espacios óptimos para las y los alumnos de los Centros de Desarrollo Deportivo de la Cecufid, además de consolidar la infraestructura idónea para albergar certámenes locales, regionales, nacionales e internacionales, detalló el funcionario estatal.

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