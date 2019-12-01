Remontada épica: Tigres femenil resuelve desventaja de 3 goles y empata ante el América en la final de ida

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Noviembre de 2025 a las 07:24:38

Ciudad de México, 21 de noviembre del 2025.- Tigres protagonizó una remontada espectacular este jueves y logró empatar 3-3 ante América en la ida de la final del Apertura Femenil 2025.

Las Águilas habían tomado una ventaja de tres goles gracias a los tantos de Irene Guerrero y Scarlett Camberos, ambos de penalti, además del 3-0 marcado por Sarah Luebbert al cierre del primer tiempo.

América dominó la primera mitad, poniéndose al frente con el penalti convertido por Guerrero al minuto 17 y ampliando su ventaja con otro tiro desde los once pasos ejecutado por Camberos al 21. Luebbert coronó el dominio azulcrema con el 3-0 al filo del minuto 45.

En la segunda parte, Tigres adelantó líneas con Jenni Hermoso como generadora, pero la reacción llegó desde el banquillo. Stephany Mayor descontó al 62 con un potente remate dentro del área; Chrestinah Kgatlana puso el 3-2 al 77 en una veloz escapada, y Jheniffer Da Silva completó la remontada al 83 con un cabezazo.

El empate deja abierta la final, cuyo partido de vuelta se disputará este domingo, cuando Tigres UANL reciba al América en el Estadio Universitario.