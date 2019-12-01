Recibe Atlético Morelia UMSNH a las Halcones de Uruapan en TDP Femenil

Morelia, Michoacán, a 5 de febrero de 2026.- Partidazo de futbol es el que se espera este viernes en el estadio de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, donde a las 3 de la tarde, su equipo femenil recibirá a las Halcones Futbol Club de Uruapan, en un duelo de michoacanas que sacará chispas, porque las nicolaítas y las aguacateras ocupan en el segundo y tercer lugar, respectivamente, del Grupo 5, ambas escuadras con 24 puntos, solamente que las de la Perla del Cupatitzio con un encuentro más.

Las universitarias llegarán al encuentro como el equipo más ganador del grupo, el que mejor golaveraje tiene, el que no ha empatado y el que solamente tiene como mácula haber perdido un partido en la Jornada 3 ante Deportivo Zamora, conjunto este último que lidera la competencia con 25 unidades, pero con dos empates en su hoja de registros. De suyo, después de su descalabro en la Jornada 3, las universitarias crecieron muchísimo y cerraron la primera vuelta como el equipo más poderoso.

Las uruapenses integran también un conjunto muy sólido, con más experiencia en la TDP que el Atlético Morelia UMSNH (así se llama oficialmente el conjunto nicolaíta), de suyo, son las subcampeonas vigentes del Grupo 5, mientras que las de la Casa de Hidalgo juegan apenas su primer torneo, es decir que son equipo benjamín de la Tercera División Profesional (TDP) de Futbol, lo que no se ha notado nada de nada porque han impuesto su ley en 8 de los 9 partidos que ha jugado. Y el que perdió fue con un gol muy circunstancial.

Las Halcones uruapenses vienen de obtener una victoria en la Jornada 10, primera fecha de la Segunda Vuelta del torneo, habida cuenta que se impusieron 2-0 al Santana del Conde en la Perla del Cupatitzio. Atlético Morelia UMSNH, por su parte, no jugó ante las celayenses Lobos ULMX, porque fueron suspendidos todos los partidos que estaban programados para desarrollarse en Guanajuato, por aquello de la baleada que dieron en Salamanca a un equipo llanero hace unos días, lo que dejó 14 muertos y varios heridos.

Deportivo Zamora tampoco pudo jugar su encuentro de la Jornada 10, por las mismas razones, ya que le tocaba ir de visita a tierras guanajuatenses. Eso le permitió a Halcones Futbol Club acercarse a chongueras y universitarias. Las de la Perla del Duero lideran el Grupo 5 con 25 unidades y un golaveraje de +18; las de la Casa de Hidalgo son sublíderes con 24 unidades y un +19; las uruapenses están en tercer sitio con 24 puntos y un +17. Por tanto, si la lógica juega su partido, el conjunto moreliano, dirigido por Francisco Farfán Reyes, sumará su novena victoria, séptima al hilo. Así sea.