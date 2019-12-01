Realizan en Turicato la primera Rodada por la Paz como parte del Plan Michoacán

Realizan en Turicato la primera Rodada por la Paz como parte del Plan Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Marzo de 2026 a las 17:23:52
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Turicato, Michoacán, 16 de marzo de 2026.- El domingo se llevó a cabo la Primera Rodada por la Paz en el municipio de Turicato en el que participaron más de 200 ciclistas de 15 años en adelante. El evento fue desde la Plaza del Quiosco hasta el Parque Ecoturístico Río Turicato. 

Durante la rodada, los participantes recorrieron una distancia de aproximadamente 45 kilómetros. A las primeras personas que se inscribieron, recibieron un kit conmemorativo que incluía playera, pulsera e hidratación, esto como parte de la actividad.

Por su parte, la presidenta municipal de Turicato, Graciela Hernández Arreola y la jefa del Departamento Social de la Cecufid, Selena Carranza López, destacaron que la actividad fue hecha para reunir a las familias ciclistas de toda la región y poder fomentar una convivencia sana y promover la práctica de la actividad física.

El evento se realizó entre la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte (Cecufid) y el Gobierno municipal de Turicato en el estado de Michoacán.

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