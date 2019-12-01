Querétaro se prepara para vibrar con la segunda fecha de la Fight League Champions 

Querétaro se prepara para vibrar con la segunda fecha de la Fight League Champions 
Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 3 de Marzo de 2026 a las 16:08:14
Querétaro, Querétaro, a 6 de marzo de 2026.- El próximo 6 de marzo, el auditorio José María Arteaga se convertirá en el epicentro de las artes marciales mixtas, con un cartel de 14 peleas profesionales que prometen intensidad, técnica y espectáculo, con la segunda fecha de “Fight League Champions” (FLC).

En rueda de prensa, la coordinadora de Proyectos Especiales de la Secretaría de Turismo del estado de Querétaro, Viridiana Domínguez Yáñez mencionó el impacto positivo de este tipo de eventos en la economía local, por lo que se espera la llegada de alrededor de mil 500 visitantes de estados vecinos, lo que generará una importante derrama económica en hospedaje, gastronomía y servicios turísticos.

“El turismo deportivo no solo atrae visitantes, sino que también posiciona a Querétaro como sede de eventos profesionales”, dijo.

Los organizadores, Anel Flores Baeza y Luis Carlos Páramo Soler, anunciaron que la producción contará con transmisión en vivo a nivel nacional a través de TVC Deportes, señal de Megacable, lo cual, permitirá que la cartelera trascienda el escenario local y proyecte a los peleadores dentro del circuito profesional.

La FLC busca establecerse como una plataforma competitiva de alto nivel en la región, fomentando el desarrollo de talento y posicionando a Querétaro en el mapa nacional e internacional de las MMA.

