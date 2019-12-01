Queretanos ganan 48 medallas en Regata Nuevo León 2025

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Diciembre de 2025 a las 07:40:39

Querétaro, Querétaro, 18 de diciembre del 2025.- Atletas queretanos de la disciplina de canotaje ganaron 48 medallas: siete oros, 20 platas y 21 bronces, dentro del evento nacional Regata Nuevo León 2025.

Con estos resultados y como equipo estatal conformado por 55 personas, se posicionaron en el tercer lugar general, compartiendo podio con las delegaciones de Veracruz y Nuevo León.

Esta se suma a la lista de competencias de preparación de las y los kayakistas y canoístas con miras a la Olimpiada Nacional 2026 de la Comisión Nacional de Cultura Física (CONADE).

En donde además de medirse con sus oponentes, también lograron identificar cuáles serán las próximas estrategias para superar en la justa CONADE su récord de este año: cuatro preseas de oro, cuatro de plata y 15 de bronce.