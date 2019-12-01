Quedan definidos los duelos de cuartos en la Concacaf Champions Cup 2026

Quedan definidos los duelos de cuartos en la Concacaf Champions Cup 2026
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Marzo de 2026 a las 21:35:07
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Ciudad de México, 19 de marzo de 2026.- Quedaron confirmadas las series de cuartos de final de la Concacaf Champions Cup 2026, donde equipos de la Liga MX y la MLS protagonizarán enfrentamientos clave en la lucha por el título.

Los cruces anunciados son: LA Galaxy frente a Toluca, Cruz Azul contra LAFC, América ante Nashville y Seattle Sounders frente a Tigres. Estos duelos marcarán una nueva edición del choque entre el fútbol mexicano y el estadounidense en el torneo regional.

Los partidos de ida se disputarán del 7 al 9 de abril, con los siguientes enfrentamientos: Toluca vs LA Galaxy, LAFC vs Cruz Azul, Nashville vs América y Tigres vs Seattle Sounders.

Por su parte, los encuentros de vuelta se jugarán del 14 al 16 de abril, con las series invertidas: LA Galaxy vs Toluca, Cruz Azul vs LAFC, América vs Nashville y Seattle Sounders vs Tigres.

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