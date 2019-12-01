Pumas a su casa y Bravos de Juárez con última oportunidad; así quedó el Play-In de la Liga MX

Ciudad de México, 21 de noviembre del 2025.- La primera fase del Play-In del Apertura 2025 de la liga MX se disputó durante la noche del jueves, donde se enfrentaron el noveno lugar (Pachuca) y el décimo (Pumas) con marcador favorable para los hidalguenses 3-1, por lo cual, los capitalinos quedaron fuera de toda posibilidad de acceder a la Fiesta Grande.

Los Tuzos tendrán su última chance ante los Bravos de Juárez, quienes perdieron ante los Xolos de Tijuana, equipo fronterizo que amarró su boleto como séptimo lugar de la tabla general y enfrentará a los Tigres en los cuartos de final.

Los derrotados Bravos de Juárez enfrentarán el fin de semana a los victoriosos Tuzos del Pachuca, en día y horario por confirmarse, para conocer al último clasificado a la liguilla del Apertura 2025 de la Liga MX.

Cabe destacar que el ganador se clasificará como el octavo de la tabla general, por lo cual, deberá enfrentar al superlíder en los cuartos de final, a los Diablos Rojos del Toluca.