Puebla será sede de la Copa del Mundo de Tiro con Arco 2026

Puebla será sede de la Copa del Mundo de Tiro con Arco 2026
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Marzo de 2026 a las 15:28:10
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Ciudad de México, 18 de marzo de 20026.- Puebla se prepara para recibir a los mejores arqueros del mundo con motivo de la primera parada de la Copa del Mundo de Tiro con Arco 2026.

Las competencias se llevarán a cabo del 8 al 12 de abril, reuniendo a destacados atletas internacionales en esta disciplina.

La fase de medallas, programada para los días 11 y 12 de abril, tendrá como escenario el centro histórico de Puebla, ofreciendo un espectáculo deportivo en uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad.

Los boletos para presenciar esta etapa pueden adquirirse a través de la plataforma Boletomóvil.

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