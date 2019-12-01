Presidente del Consejo Mundial de Boxeo advierte riesgos en Ring Royale: “el boxeo no es un juego”

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Marzo de 2026 a las 21:46:20

Ciudad de México, 18 de marzo de 2026.- El presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Mauricio Sulaimán, advirtió sobre los riesgos que representan espectáculos como Ring Royale, al señalar que el boxeo “no es un juego”, sino un deporte de contacto de alto riesgo que requiere preparación física rigurosa y evaluaciones médicas exhaustivas.

Tras el evento celebrado el pasado 15 de marzo, Sulaimán mencionó que ninguna persona debería recibir golpes sin antes someterse a estudios médicos completos que permitan conocer sus condiciones físicas y posibles precondiciones. En ese sentido, respaldó las críticas del exboxeador Juan Manuel Márquez, al afirmar que sus señalamientos son “totalmente correctos” y que se debe respetar la integridad del deporte.

El dirigente del CMB consideró que este tipo de espectáculos responden a un fenómeno global, donde la diversidad de actividades y la demanda del público incentivan a promotores a organizar eventos de este tipo. “Mientras haya público y promotores, ahí queda la semillita”, comentó.

No obstante, reconoció que la Comisión de Boxeo de Monterrey actuó de manera adecuada al supervisar el evento, lo que ayudó a reducir riesgos al contar con ambulancias y medidas de atención médica. Aclaró que el CMB no tuvo participación en Ring Royale.

Sulaimán añadió que, aunque existen aspectos positivos, también hay elementos preocupantes que deben señalarse, en lo que calificó como un entorno “lleno de agresividad y de falta de respeto al orden”.

Finalmente, adelantó que para eventos como Supernova se trabaja durante meses en aspectos clave como exámenes médicos, seguros, reglamentación, arbitraje, entrenamiento y monitoreo de los participantes, con el objetivo de garantizar condiciones seguras dentro del boxeo.