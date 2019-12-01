Presentan Carteles San Miguel El Alto 2025

Presentan Carteles San Miguel El Alto 2025
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Agosto de 2025 a las 14:20:22
San Miguel El Alto, Jalisco, 7 de agosto del 2025.- En un ambiente lleno de orgullo, historia y afición, se llevó a cabo la emotiva develación de los carteles taurinos que conformarán la esperada Feria Taurina de San Miguel El Alto 2025. El evento se realizó en Catorce Roof Top, con la presencia de la  Presidenta Municipal, LAE María Elva Loza Gama, el Secretario General, Lic. Marco Antonio Martín Hernández, la Presidenta del DIF, C. Martha Vázquez González, Regidor de Cultura y Turismo Lic. Luis Daniel Mercado González, y el Director Operativo de Casa Toreros, MVZ Sergio Ramírez de Arellano y los toreros Luis David e Isaac Fonseca.

San Miguel El Alto es sinónimo de cultura, tradición y pasión por la fiesta brava. En esta tierra jalisciense, el toro no solo representa un espectáculo, sino una parte esencial de la identidad de su gente. La feria taurina es un reflejo vivo de esa herencia que se transmite de generación en generación, y que hoy más que nunca se busca preservar y dignificar.

Los carteles anunciados para este año son los siguientes:

Domingo 28 de septiembre
Corrida de triunfadores. Se presentará el reconocido rejoneador Jorge Hernández Gárate, acompañado por los matadores Diego Silveti y Héctor Gutiérrez, quienes enfrentarán un encierro de la ganadería San Isidro, en lo que promete ser una tarde de entrega y grandeza.

Lunes 29 de septiembre
Espectacular mano a mano. Dos de las figuras más prometedoras del toreo actual, Luis David e Isaac Fonseca, medirán fuerzas en un vibrante mano a mano. Esta corrida estará marcada por la presentación de un imponente encierro de la legendaria ganadería Piedras Negras, considerada como la más enigmática de México por su historia, bravura y mística que ha cautivado a la afición por décadas.

Próximamente se anunciarán las fechas de inicio de venta de boletos. Se invita a los aficionados a estar atentos a los canales oficiales.

